あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「仕事ができる」の略語は？「仕事ができる」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すとひらがな4文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「しごでき」でした！「しごでき」とは、「仕事ができる／仕事ができる人」を略した言葉。おもに仕