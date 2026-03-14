西野亮廣（c）MBS キングコング西野亮廣が、３月15日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。『学校では教えてくれない“夢とお金”の熱血授業』第２弾を届ける。【写真】キングコング西野が語る「日曜日の初耳学」“夢とお金”の熱血授業場面カットお笑い芸人、童話絵家、さらには米ブロードウェイ週間興行成績で３週連続1位の舞台『OTHELLO』の共同プロデューサーにまで成り上がった実