◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第６節札幌１―０磐田（２１日・ヤマハスタジアム）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が今季初の９０分勝ちを手にした。アウェーのＪ２磐田戦は前半から攻勢を強めるも、得点が奪えないまま、０―０で折り返す。後半もシュートが２本、ゴール枠に当たるなど、得点を奪えずに進んだ。しかし同アディショナルタイム２分、右サイドを３人が関わって崩すと、ＤＦ高尾瑠（２９）の折り