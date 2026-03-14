英王室の内幕を赤裸々に描いた回顧録として世界的な話題となったヘンリー王子の著書「Spare」（2023）。王室内の確執や家族関係を率直に語ったこの回顧録で、叔父であるアンドリュー元王子への言及が、いま改めて注目を集めている。【写真を見る】横たわる少女の脇腹に手を当てるアンドリュー元王子、エプスタインファイルで見つかった疑惑動画ヘンリー王子が問題視したのは、王室離脱後に打ち切られた自身の警護と、スキャン