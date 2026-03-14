関東を中心に店舗を広げている「クルベ」をご存じでしょうか。「スーパーなのになんだか楽しい」「気づくと長居してしまう」―そんな声が多いのが、ベルク系列の食品スーパー「クルベ」。業務用サイズの食品、箱売りのお菓子、海外輸入のお菓子や調味料など、普通のスーパーとは違った商品に出会えるクルベは、日常使いのスーパーに慣れた人ほど「見ているだけで楽しい」と感じるはず。そんなクルベで見つけたおすすめ商品とと