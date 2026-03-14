「落ちろ！」「死ねや！」──2024年4月19日早朝、北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋で罵声が飛んだ。直後、当時17歳の女子高校生Aさんは突き落とされ、橋から転落。10メートル下に流れる石狩川で溺れ、亡くなった。【写真を見る】「ラーメンすする写真アップ」でキレた内田被告が自撮りする様子。不倫疑惑が報じられた警部補Xとのバーでのツーショット写真事件からまもなく2年が経とうとするなか、主犯とみられる内田梨