ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆飲食店をお得に利用するための予約方法居酒屋などの飲食店を予約するとき、どのようにしていますか？僕はホットペッパーグルメや食べログをよく利用しています。予約サイトを利用すると予約人数に応じてポイントが貯まるのでお得で