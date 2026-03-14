タレントで料理研究家の大河内志保（54）が14日、自身のインスタグラムを更新。インフルエンザA型にり患したことを報告した。「インフルエンザA地方のイベント以降、車移動、人混みを避けておりましたが40℃近くの発熱が発症しました」とインフルエンザA型にり患したことを報告。「食治料理で一晩で37℃台に下がりました」と明かした。「予定が詰まっておりましたのにキャンセルを余儀なくさせて頂きました」と説明。