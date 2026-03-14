◇明治安田J1百年構想リーグ第6節横浜M2―0千葉（2026年3月14日日産スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは14日、各地で9試合が行われ、東地区の横浜Mはホームで千葉に2―0で快勝し、今季2勝目を挙げて最下位を脱出した。千葉には04年11月の対戦から12戦無敗（8勝4分け）。17年ぶりの激突でも相性の良さは健在だった。大島監督も現役時代に横浜M在籍時は千葉に一度も負けておらず「選手がアグレッシブに戦ってくれれば