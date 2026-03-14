ボートレース徳山のG3「徳山オールレディース」は14日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、15日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。相棒の40号機にベタぼれだ。平高奈菜（38＝香川）は5日目前半の一般戦4Rで5コースから全速差し。あっという間に先頭に躍り出た。そして準優勝戦11Rは力感たっぷり。インからあっさりと押し切り、連勝締めで優勝戦へ進出した。「仕上がりがもう少し早ければと悔やまれますね。で