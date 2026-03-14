フェムテックランジェリーブランド「MOIS ET JOUR（モエジュール）」から、次世代吸水ショーツが登場。2026年3月5日より公式オンラインストアで販売されています。総レースの美しいデザインと吸水量45mlの安心設計を両立し、月経中もファッションを妥協しない“攻め”のサニタリーショーツを提案。女性の自然なリズムをポジティブに受け入れる、新しいランジェリーの選択肢です♡