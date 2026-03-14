お笑いコンビ「ヤーレンズ」が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。楢原真樹（39）の“実体”が明かされた。M-1グランプリで2023年から3年連続決勝進出する実力派漫才師だが、まだ謎多き素顔。相方・出井隼之介からは「社会生活には向いてないなと思う」と評され、「詐欺サイトとかにすぐに引っかかる」と暴露された。以前、トースターを注文して1カ月経っても届かないと吐露する楢原に、「それだまされて