女優の高畑充希（34）が14日、自身のインスタグラムを更新し、13日に出席した第49回日本アカデミー賞の授賞式でのショットを公開した。「国宝」で優秀助演女優賞を受賞した高畑は、着物姿での李相日監督との2ショットや「国宝」チーム、「秒速5センチメートル」チームとの集合ショットなどを投稿。「李監督とは『怒り』で出会って国宝に繋がり、作品賞の素晴らしい景色をみせていただきました。奥山監督とはカメラマンと被写体