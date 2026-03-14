プロ野球・巨人の竹下徠空選手がファーム交流戦で頭部へのぬけ球を間一髪でよける危ない場面がありました。巨人2軍はこの日、オイシックスとのファーム交流戦に臨み、20安打18得点と打線が爆発し大勝。そんななか7回裏に代打出場した竹下選手にハプニングが起こります。前の打席でレフトへのヒットを放った竹下選手でしたが、8回裏には第2打席が回ってきます。右打席に立つと、相手投手が2球目に投じた146キロのストレートが頭部付