レンタカー落ち（レンタカーアップ）の中古車は、一般的な中古車より車両価格が安く、小まめな点検も受けています。しかし、車両状態をしっかり見極めて買わなければ、後悔することも多いです。本記事では、レンタカー落ち中古車のメリット/デメリット、購入をおすすめするケース、選ぶ際のポイントをわかりやすく解説します。【写真】レンタカー落ち中古車とはレンタカー落ち中古車はやめたほうがいい？レンタカー落ち中古車は、