京都府出身の直木賞作家と京都市在住の「昭和歌謡」ヒットシンガーが２０２５年１２月下旬、中京区の地下街ゼスト御池で開かれたチャリティーイベントで「異色」のトークショーをおこなった。【写真】会場は大笑いに包まれて……２０２２年に「塞王の楯」で直木賞を受賞した大津市在住で木津川市出身の今村翔吾さん（４１）と、１９７１年にリリースした「真夏の出来事」のヒット曲で知られる平山みきさん。初対面という２人