平野歩夢氏がジープアンバサダーに就任。愛車とこれまでの軌跡ステランティスジャパンは、日本市場向けにジープ初となる四輪駆動ハイブリッドモデル「アベンジャー 4xe ハイブリッド」を2026年3月5日に発表しました。同時に、スノーボーダーおよびスケートボーダーとして活動する平野歩夢氏を、同ブランドのアンバサダーとして起用したことを明らかにしています。2026年に85周年を迎えるジープの理念と、平野氏の姿勢が