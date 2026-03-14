前所属ジムとの裁判を経て、7年間のブランクから復帰したプロボクサー・斉藤司。しかし復帰後の大一番は敗戦、その後もアキレス腱断裂など受難が続く。今年36歳になり、このまま引退するかと思われていたところ、3月に引退試合が決まった。最後のリングまでの経緯を聞いた。 【画像】棄権を申し出た瞬間…トレーナーが暴れる斉藤を抱きしめるように制御した 敗戦後、子どもたちが対戦相手のもとへ 「まだちょ