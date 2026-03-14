＜台湾ホンハイレディース3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第3ラウンドが終了した。20歳・菅楓華が6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル2アンダー・単独首位に浮上し、ツアー2勝目に王手をかけた。【写真】疲れ切った表情を見せる女王・佐久間トータル1オーバー・2位タイに金澤志奈とチェン・ミンロウ（台湾）。開幕2連勝を狙う佐久間朱莉