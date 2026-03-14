＜全豪女子オープン3日目◇14日◇コーヨンガGC（オーストラリア）◇6372ヤード・パー72＞オーストラリアの女子ナショナルオープンは、第3ラウンドが終了した。【写真】池羽陽向が髪を下ろしました42歳のベテラン・上原彩子が1バーディ・ボギーなしの「71」をマーク。日本勢トップのトータル4オーバー・39位タイで最終日に挑む。22歳の木村葉月はトータル7オーバー・52位タイ。日本ツアールーキーの池羽陽向はトータル9オーバー・