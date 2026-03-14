江戸川ボートの6日間開催「新小岩ホルモン平田杯」は、14日に前検日作業が行われた。思い切りのいいコーナー戦で当地でも上々の実績を残している植田太一（36＝福岡）が、実績十分の62号機をゲットした。注目のスタート特訓は「出足が良かった」とニッコリ。さらに「伸びでやられることもなかったし、前検日としてはまずまずだったと思う」と余裕の表情をのぞかせていた。前節の宮島で優勝戦進出（5着）を果たしているように