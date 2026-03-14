歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。4月8日にスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」への手応えを綴りました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】アリーナツアー初日まで1ヶ月を切り「あまりにも壮大で荘厳で残酷で甘美で攻め攻めな世界へと着々と仕上がって来てます」アリーナツアーのリハーサルに取り組む浜崎さんは「2週目のリハが一瞬で過ぎ去り、そんなこんなし