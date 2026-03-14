教育評論家の“尾木ママ”こと尾木直樹氏（79）が13日、自身のインスタグラムを更新。“衝撃ショット”を公開した。【写真】「アウトレイジやん」尾木ママ、土に埋まった“衝撃ショット”尾木は「今週放送された千鳥さんの『相席食堂』佐倉市名所の風車をバックに見事に埋まりました〜」と収録オフショットをアップ。体が土に埋められ、顔のみが土から出た尾木の姿が写し出されており、尾木はうれしそうな表情を浮かべている。