DeNAは開幕投手の東が4回2失点（自責点1）。コースを突く投球が光った。七回に代打ビシエドのオープン戦2号2ランで勝ち越した。ソフトバンクは先発の松本晴が5回2/3を2失点（自責点1）。走者を出しながら踏ん張った。