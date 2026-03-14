巨人の田中瑛斗投手（26）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。キャンプ中に繰り返してしまったという大失敗を明かした。この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」。辻岡義堂アナウンサー（39）から沖縄キャンプ中に直撃された田中瑛は、日本ハム時代にもチームメートだった松本剛外野手（32）から食事に誘われた時のエピソー