【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】川崎桜「小顔際立つ」春っぽコーデ◆川崎桜、投げキスにファン悶絶淡い色のシアーシャツにデニムを合わせたカジュアルなコーディネートで登場した川崎は、かぎ針編みのハットを身に着け、春らしさを演出。