【モデルプレス＝2026/03/14】櫻坂46の藤吉夏鈴が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】櫻坂46人気メン、ガーリーコーデで魅力全開◆藤吉夏鈴、ホワイトコーデ着こなすバブーシュカ姿で登場した藤吉。ホワイトのロングスカートにグレーのパーカーを合わせた着こなしを披露した。◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」