【モデルプレス＝2026/03/14】超特急のアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）のコンセプト写真集「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）が5月29日に発売される。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆超特急アロハ＆ハル、写真集発売決定メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急（SDR所属）は2026年12