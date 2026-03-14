【モデルプレス＝2026/03/14】3月21日放送の視聴者参加型特番『超タッグ祭』（午後2時〜生放送／TBS系）。今回新たに、アーティストや俳優などゲストの出演が続々と決定した。【写真】乃木坂センター「学校一の美少女」ファン悶絶のミニスカ制服◆「超タッグ祭」KEY TO LIT・乃木坂46メンバーら出演決定今回新たに、KEY TO LITの井上瑞稀、中村嶺亜、乃木坂46の菅原咲月、弓木奈於、GENERATIONSの小森隼、中務裕太、＆TEAMのHARUA