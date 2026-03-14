【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月14日、都内で開催された映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台挨拶に、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、片桐健滋監督とともに出席。原作者である野田サトル氏からのコメントを受け、喜びを語った。【写真】山崎賢人、人気アイドルのポーズを真似したクールショット◆山崎賢人の発言から続く挨拶に会場笑い原