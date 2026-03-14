【モデルプレス＝2026/03/14】ガールズグループ・i-dle（アイドゥル）のミヨン（MIYEON）、韓国の芸能事務所・CUBEに所属するボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】人気アーティスト「TGC」初登場で美スタイル披露◆ミヨン・NOWZ「TGC」初出演CUBE ENTERTAINMENT所属の第5世代K-POP新人ボーイ