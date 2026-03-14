かつて、名古屋から全国に名を轟かせたラッパー「TOKONA－X(トコナ-エックス)」。突然この世を去ってから20年以上が経った2025年11月、その人生がまとめられた本が出版された。ドキュメンタリー映画の上映に世界配信と、今も音楽シーンに影響を与え続けている、その軌跡を追った。 ■“名古屋にこんなすごい男がいた”と後世に 2004年、26歳でこの世を去った伝説のラッパー「TOKONA