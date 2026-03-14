◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）幕下・天空海（立浪）が無傷の４連勝を飾った。立ち合いで同・長内（高砂）に左を差し込むと、そのまま一気に寄りきった。「かち上げようと思ったら差さってしまった。まさかです」と苦笑した。昨年春場所以来の初日から４連勝。体の状態はよく「久しぶりに相撲が取れている感じがする」と笑顔。「まずは一番、一番です」と全勝を目指し、番付大幅アップを狙う。