◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝が１４日、引退試合となる日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）の試合前練習を行い、報道陣の前で意気込みを語った。「転ばないように頑張ります。でもケガしても大丈夫なので、思い切って振り回して、ちょっと走るのは心配ですけど頑張ります」と笑みを浮かべた。フリー打撃も行い、サク越えも連発。キ