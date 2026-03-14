◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節柏０―１町田（１４日・三協Ｆ柏）町田は敵地で柏に１―０で勝利した。１０日のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の江原戦で、大黒柱のＦＷ相馬勇紀が右足首をひねり負傷。今節も欠場となったが、試合の主導権を先に握った。前半２９分、ＦＷナサンホが左サイドを突破し、グラウンダー生の左クロスを送ると、１９７センチの大型ＦＷテテ・イェンギが左足で合わせてゴ