3月14日はホワイトデー。お返しをしなくちゃと思いつつ手つかず…。そんな人は、「マシュマロ」に頼りましょう。当日でも簡単にできて大助かり！ ▼手軽なマシュマロチョコ ピックに刺したマシュマロを、湯せんして溶かしたチョコにくぐらせるだけ。簡単なのにとびきりかわいい♪小さなお子さんでも食べやすいところも、推しポイントです。 ▼かわいい！マシュマロパンダ マシュマロをカットして、人気者のパンダにアレンジ！