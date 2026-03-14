◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節柏０―１町田（１４日・三協Ｆ柏）柏はホームで町田に０―１で敗れた。開幕から不調な柏は、今季の５戦で既に４敗。前節の千葉戦ではＭＦ小西雄大が負傷交代し、この日もベンチ外となったが、町田戦も序盤にアクシデントが起こる。３バックの右でプレーしていたＤＦ原田亘が突如ピッチ上に座り込むと、前半１７分に自らの足でベンチへ。ＤＦ馬場晴也が投入され、リカルド・ロドリゲス