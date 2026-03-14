2月末に闘病のため声優を引退していた前田ゆきえさんが、9日に亡くなっていたことが分かった。14日、前田さんのXアカウントが更新され、妹が報告した。【写真】前田ゆきえさん、9日に死去＜親族による報告全文＞同アカウントでは、「フォロワーの皆さまへ」と題し、「前田ゆきえの妹です」と書き出し。「いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は3月9日に静かに旅立ちました。2月に声優を引