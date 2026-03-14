ロッテは先発候補の田中が5回を無失点で、フォークボールなどを決め球に5三振を奪う力投を見せた。西武の平良も150キロ台中盤の直球で打ち取り、4回を2安打無失点。二塁の定位置を狙う外崎が代打で出て二塁打を放った。