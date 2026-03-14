◇「U−NEXTBOXING5」ボクシングWBC世界ライトフライ級タイトルマッチノックアウト・CPフレッシュマート（タイ）＜12回戦＞同級2位・岩田翔吉（帝拳）（2026年3月15日横浜BUNTAI）トリプル世界戦を含む興行の前日計量が14日、横浜市内のホテルで行われ、WBC世界ライトフライ級タイトルマッチに臨む同級2位の元WBO王者・岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）はリミットの48・9キロで一発クリアした。岩田を迎え撃つWBC