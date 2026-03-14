「オープン戦、広島１−６阪神」（１４日、マツダスタジアム）阪神は投打がかみ合い快勝。オープン戦３連勝で日本ハムと並んで首位タイに浮上した。３試合連続１失点以下でチーム防御率は驚異の１点台前半だ。先発は自身初の開幕ローテ入りを狙う高橋。初回、３本のヒットを浴び、１死満塁のピンチを背負ったが、ファビアンを併殺打に仕留め、得点は許さず。その後も安定感抜群の投球で、ゼロを並べた。５回を投げ４安打無失