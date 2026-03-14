「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！3月14日（土）の放送には、前回に引き続き、現代短歌の歌人である枡野浩一と青松輝がゲストに登場する。厳格さを大切にするベテラン歌人の枡野と、新進気鋭の令和歌人・青松は、短歌を愛するがゆえに、それぞれ譲れないルールがある。異なる意見を前に、どちらの流派を信じたらいい