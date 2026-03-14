「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の準々決勝が13日（日本時間14日）に行なわれ、ドミニカ共和国が10－0で韓国を粉砕。コールド勝ちを収め、3大会ぶりのベスト4進出を果たした。主砲ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）は、好調の要因として「ここにはエゴを持っている者がいない」と話し、「フォア・ザ・チーム」の精神を強調した。 ■「o