巨大地震のリスクに備え、大規模な防災拠点作りが各地で進められています。その役割とは。 【写真を見る】南海トラフ巨大地震への備えは？名古屋空港の隣に整備 愛知の“基幹的広域防災拠点”とは 救援部隊･物資送り込む司令塔 2029年度の完成目指す 大阪府南部の堺市の海沿いに広大な緑地があります。一見、単なる公園ですが…（近畿圏臨海防災センター 千葉泰三センター長）「災害が発生していない時は、一般の方