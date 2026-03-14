中国税関総署が10日発表した1〜2月の貿易統計によると、輸出（ドル建て）は前年同期比21．8％増となり、昨年12月の6．6％増から大幅に加速した。電子機器の旺盛な需要が追い風となったが、今後についてロイター通信は「イラン戦争などの不確定要素も」と伝えた。貿易統計によると、1〜2月の輸入は前年同期比19．8％増で、12月の5．7％増を上回った。 貿易収支は2136億ドル（約34兆円）の黒字。前年同期の1692億1000万ドルを大幅に