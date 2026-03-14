お笑い芸人の蛍原徹（58）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。パーソナリティーのお笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）からの差し入れについて語った。MCを務めるテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に伊達がゲスト出演した際、「いつも差し入れを持ってきてくれる」と蛍原。「俺がマドレーヌ好きなのを知ってて、色んなマドレーヌを持っ