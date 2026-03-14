◇第6回WBC準々決勝韓国0─10ドミニカ共和国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している韓国は13日（日本時間14日）、ドミニカ共和国との準々決勝に0─10で7回コールド負け。先発したベテラン左腕、柳賢振（リュ・ヒョンジン）投手（38）は試合後、国家代表から引退することを明かした。同日、「聯合ニュース」や「朝鮮日報」など複数の韓国メディアが報じた。