アメリカなどによるイランへの軍事作戦が続く中、トランプ政権が日本を拠点とするアメリカ海軍の強襲揚陸艦と海兵隊の部隊を中東に派遣するとアメリカメディアが報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルなどは13日、アメリカ国防総省が長崎県佐世保市の米軍基地に配備する強襲揚陸艦「トリポリ」と沖縄県に駐留する数千人の海兵隊部隊を中東に派遣すると報じました。その狙いついて、ニュースサイト・アクシオスは13日、アメ