こん身のガッツポーズが飛び出した。姫路の最終日を飾る12日の重賞「第55回白鷺賞」（ダート2000メートル、12頭立て）は、小谷哲平騎乗の3番人気ヘラルドバローズ（牡7）が2馬身1/2差で重賞初制覇。2着にはラッキードリーム（牡8）が入り、新子雅司厩舎＆父シニスターミニスターのワンツーとなった。馬も仕上がっていたが、弱冠17歳の鞍上のレース運びも見事だった。勢いを削ぐことなく、かといって出し過ぎず、逃げたセイルオ