◇ワールドベースボールクラシック準々決勝 アメリカ5-3カナダ(ダイキン・パーク)WBC準々決勝でカナダを下したアメリカ。9回は剛腕メイソン・ミラー投手が3者連続三振で圧倒しました。試合は6回表までに5-0としますが、6回の裏に3点を奪われ、2点差へ。追い上げるカナダを9回は、ミラー投手が最速102.4マイル(約164.7キロ)のストレートを武器に3者連続三振で封じました。ミラー投手は2023年にアスレチックスでメジャーデビュー。1